Prefeito Antônio Silva toma posse como 1º vice-presidente da AMBASP

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta terça-feira (7), foram empossados os novos diretores e o Conselho Fiscal da AMBASP e Cissul para o exercício de 2020. A solenidade aconteceu no auditório do Cissul. O Prefeito de Varginha, Antônio Silva, tomou posse como 1º vice-presidente da AMBASP e membro efetivo do Conselho Fiscal do Cissul.

Em seu pronunciando, Antônio Silva falou da satisfação de participar da Ambasp e do Cissul e cumprimentou os prefeitos empossados. “Acreditamos num 2020 otimista e reafirmamos o papel da Ambasp e do Cissul no desenvolvimento de nossa região. Unindo forças, conseguimos dar voz às nossas reivindicações e propostas”, concluiu.

AMBASP

DIRETORIA:

Presidente: Julbert Ferre de Morais – Prefeito de Machado

1º vice-presidente: Antônio Silva – Prefeito de Varginha

2º vice-presidente: JoséTibúrcio de Prado Neto – Prefeito de Paraguaçu

CONSELHO FISCAL:

Membros efetivos:

Luiz Fernando Tavares– Prefeito de Campanha

Marlene Monteiro – Prefeita de Cordislândia

Jane Rezende Silva Elizei – Prefeita de São Bento Abade

Membros suplentes:

Rossano de Oliveira – Prefeito de Coqueiral

Luiz Gonzaga Ribeiro Neto – Prefeito de Serrania

Renato Teodoro– Prefeito de Santana da Vargem

CISSUL

DIRETORIA:

Presidente: Luiz Fernando Tavares – Prefeito de Campanha

1º vice-presidente: Fabrício dos Santos Simoni – Prefeito de Cambuquira

2º vice-presidente: Marcelo Chaves Garcia– Prefeito de Três Pontas

CONSELHO FISCAL:

Membros efetivos:

Antônio Silva – Prefeito de Varginha

Marlene Monteiro de Oliveira Pereira – Prefeita de Cordislândia

Jane Rezende Silva Elizei – Prefeita de São Bento Abade

Membros suplentes:

Maria Beatriz Reis Mendes – Prefeita de Carmo da Cachoeira

Hideraldo Henrique Silva – Prefeito de Boa Esperança

Edvaldo Bellinelli – Prefeito de Ilicínea