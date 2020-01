Prefeito Antônio Silva empossa novos membros do Conselho do Patrimônio Cultural

Pin Compartilhar 0 Compart.

O prefeito Antônio Silva empossou, na tarde desta terça-feira (15/10), os novos integrantes do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Varginha – CODEPAC. São sete membros efetivos e sete membros suplentes nomeados pela Portaria nº 15.878, de 16/09/2019.

O Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Varginha, instituído pelo Decreto Municipal nº 2.142/97 de 09 de outubro de 1997, é um órgão consultivo de assessoria do Executivo Municipal nas questões de preservação do patrimônio cultural do município.

Os trabalhos desenvolvidos pelos membros do Conselho Deliberativo serão considerados serviços públicos relevantes, não sendo, portanto, remunerados. O mandato é de dois anos.

De acordo com o estatuto do Conselho, o Codepac deve contar com representação equilibrada do poder público, e de entidades e instituições representativas da sociedade civil, com conhecimentos gerais da matéria, nas áreas de História, Sociologia, Comunicação Social, Direito, Antropologia, Arqueologia, Arquitetura, Urbanismo, Artes Plásticas e Artísticas nas áreas de teatro, música e dança.

O Codepac passa a ser formado pelos seguintes membros titulares:

• Adão Marcos Misael

• Adimar Rezende Lages

• Cláudio Henrique Martins

• Danielle de Souza Guimarães

• Gilberto Reis Jordão

• Gustavo Uchoas Guimarães

• José Manoel Magalhães Ferreira

E pelos membros suplentes:

• Andreia Heloise de Souza

• Apoliano de Jesus Rios

• Carlos Sérgio de Melo Cornwall

• Cassiano Alves Maçaneiro

• Lindon Lopes da Silva

• Marystella Soares Botelho de Moura

• Nyei Nadeia

Todas as informações sobre as deliberações do Conselho e sobre o Patrimônio Cultural de Varginha podem ser acessadas no site fundacaoculturaldevarginha.com.br/patrimoniocultural.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha