Prefeito Antônio Silva empossa nova diretoria do COMPIR

O prefeito Antônio Silva empossou a nova diretoria do COMPIR – Conselho Municipal da Igualdade Racial, que passa a ter como presidente Adriana Martins, como vice-presidente Osvaldo Marcelino, 1º Secretário Sebastião da Silva e 2º secretário, Joel Nascimento. Criado por Lei Municipal nº 5944/2014, o Compir tem por finalidade propor políticas voltadas à promoção da igualdade racial, combate ao racismo e efetivação de ações afirmativas, visando à valorização e ao reconhecimento da participação histórica das populações negras e outras etnias vulneráveis a discriminação, reconhecendo-as como agentes sociais de produção de conhecimento, riqueza, estimulando a preservação de suas manifestações e inserção na sociedade.

Trata-se de um órgão autônomo, normativo, monitorador, consultivo, fiscalizador, avaliador e encarregado de assessorar o Poder Público Municipal em assuntos referentes ao estudo de políticas que visem a promoção da igualdade racial, com ênfase na população de pessoas negras e outras etnias, com vista à participação popular e do controle social, para o seu bem estar, educacional, Cultural, econômico e político, integrando-as à realidade social.

Eleita presidente do Compir, Adriana Martins falou da importância do Conselho. “Nossa missão é reduzir as diferenças entre negros, brancos, indígenas, quilombolas e ciganos. Fazer com que no Brasil, todos índices da pirâmide social, deixam a base socio- econômica. Vamos divulgar as artes e culturas e denunciar o que está fora do estatuto da igualdade racial e da constituição federal”. Adriana fala também das expectativas para o ano. “Nós conselheiros queremos dar sequência da diretoria anterior, fazendo os projetos e atividades previstas no calendário de 2020 sejam executadas”, contou .

“Este é um momento importante para todos nós, por se tratar de uma causa justa e necessária, e queremos que saibam que estaremos sempre juntos, trabalhando para o fortalecimento do Conselho”, disse o vice-prefeito Vérdi Melo. Também o prefeito Antônio Silva falou da satisfação de participar desse acontecimento, dada a importância do Conselho. “Quero aqui reafirmar nosso dever de apoiar o trabalho do Compir, porque temos a consciência do trabalho que ele desenvolve”, justificou.