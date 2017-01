O prefeito Antônio Silva e seu vice, Vérdi Melo receberam a visita de representantes do Grupo de Escoteiros Raios do Sol, de Varginha. O grupo falou sobre os projetos e atividades que desenvolvem no município e pleitearam a cessão de um espaço público para a realização dos encontros da equipe. Na oportunidade a administração municipal se comprometeu a encontrar um espaço adequado e reafirmou a parceria com os membros em suas ações sociais.

Share 0