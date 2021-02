Preço da gasolina tem variação de até R$ 0,54 em Varginha

Balanço realizado pelo CSul um dia após Petrobrás anunciar aumento de 8% no preço da gasolina nas refinarias, mostra variação de aproximadamente 11% no valor do combustível em postos da cidade.

Redação CSul/Foto destaque: Flickr

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (8), um aumento de cerca de 8% no preço da gasolina a ser vendido pelas refinarias para as distribuidoras. Com isso, o preço médio do litro do combustível subiu R$ 0,17 e passará a ser de R$ 2,25.

É o segundo reajuste de 2021 e ocorre em meio à pressão do mercado que vê defasagem e risco de interferência política nas práticas comerciais da Petrobras.

“Importante ressaltar que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis”, informa nota divulgada pela empresa.

Em Varginha

Segundo balanço realizado pelo CSul nesta terça-feira (9), nos postos de combustíveis de Varginha, o preço da gasolina varia R$ 0,54 no município (11%). O preço do litro mais barato foi encontrado a R$ 4,65 e o mais caro a R$ 5,19.

Já o etanol mais barato foi encontrado a R$ 2,95 e o mais caro R$ 3,44, variação de quase 17%.