Praça do Mártir recebe parquinho e remodelação é aprovada pela vizinhança

Uma praça, uma academia de rua e um parquinho. É isso que a Praça em frente a Matriz do Mártir São Sebastião se transformou. Denominada, Praça Major Domingos de Carvalho, o local há dias vem passando por uma transformação a pedido do prefeito Vérdi Melo. Assim, esse espaço público já ganhou remodelação da jardinagem, iluminação LED, academia de rua, uma pista de caminhada e também um parquinho infantil.

A prefeitura também instalou câmeras, cujas imagens vão direto para o monitoramento da Polícia Militar. A vizinhança aprovou a reestruturação do local que com a nova iluminação ficou mais claro, além de oferecer mais segurança. Os pais estão felizes por terem um espaço para as crianças brincarem mesmo nessa época de isolamento, claro que tomando todos os cuidados possíveis no enfrentamento à pandemia. E é justamente esse o recado da administração municipal para que todos usem corretamente a máscara, façam a higienização das mãos e mantenham o distanciamento.

Parquinho

A casa do Tarzan, a ponte do rio que cai, gangorra, gira-gira, balanço, escalada e escorregador. Essa é a estrutura montada para as crianças na Praça Major Domingos de Carvalho.

As praças e quadras públicas de Varginha começaram a ganhar cara nova há alguns dias, por determinação do prefeito Vérdi. “Já reformamos a Praça da Pedreira na Vila Barcelona, tradicional bairro de Varginha; no espaço com detalhes ricos da natureza como uma pedra gigantesca queremos que se torne um ponto turístico; a meta é revitalizar 38 praças na cidade”, adianta Vérdi.

Fonte e fotos: Ascom Prefeitura de Varginha