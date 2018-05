Praça do ET recebe 5ª Feira de Artesanato

Começou nesta quarta-feira (9), a 5ª Feira de Artesanato de Varginha com a participação de cerca de 80 artesãos da cidade. O evento, que acontece até sábado (12), é marcado pela criatividade em cada uma das peças confeccionadas à mão.

O evento realizado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, conta com a participação da Associação Mineira de Artesanato (Aminart), Associação dos Artesãos e Artistas Populares de Varginha (Assoart), Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Varginha e Região (AAPIVR), Associação Varginhense de Economia Criativa (AVEC), Clube de Mães da Fuvae e Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (CDCA).

O vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo visitou a feira e disse que ficou encantando com o que viu.

“Esse setor de artesanato tem crescido muito, especialmente na nossa cidade. Isso merece de nossa parte merece uma atenção especial, por gerar emprego e renda para muitas pessoas”, destaca Vérdi.

A feira, que está na quinta edição, funciona de hoje a sexta-feira das 9h às 21h e no sábado, das 9h às 18h.

“O evento começou a todo vapor. Estamos com uma expectativa muito boa de vendas. É uma infinidade de presentes para dar para as mães no próximo domingo”, completa organizador do evento, Lindon Lopes.

Em relação às vendas, a presidente da Aminart, Bernandete Alegro, reforça que a realização da feira na Praça do ET proporciona mais visitação e, consequentemente, maior comercialização dos produtos artesanais. “Tem muita coisa bonita, feita com muito amor e carinho pelas artesãs”, destaca Bernadete.