Postos de saúde adotam método que agiliza atendimento de casos suspeitos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Pacientes com suspeita de coronavírus serão atendidos rapidamente e encaminhados para salas de isolamento respiratório dentro das unidades, evitando o contágio local entre os pacientes

Fonte: Ministério da Saúde / Foto: Prefeitura de Varginha

Varginha registra 32 casos suspeitos da doença, sendo que seis já foram descartados e os outros 26 estão em investigação aguardando resultado dos exames. Postos de Saúde e a Unidade de Pronto Atendimento registraram queda no número de pacientes que procuram atendimento, uma vez que o prefeito em exercício, Vérdi Melo, pediu para que a população evite sair de casa. Somente estão sendo atendidos pacientes com urgência e emergência.

Postos de saúde em regiões que já identificaram transmissão comunitária de coronavírus, passam a adotar nova metodologia de atendimento para pacientes que buscam as unidades com sintomas característicos do COVID-19, como febre junto com tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória. O Ministério da Saúde, em parceria com as entidades integrantes do Centro de Operações de Emergência (COE) do coronavírus, criou a ferramenta de triagem rápida (Fast Track), um protocolo de fluxo de atendimento para ser utilizado durante a emergência do coronavírus. O novo método irá acelerar o atendimento de casos suspeitos pelas equipes da Atenção Primária nos postos de saúde, impedindo a circulação e o contágio do vírus nesses ambientes.

A medida é voltada para pacientes com risco de infecção pelo novo coronavírus, priorizando pacientes do grupo de risco, como idosos e portadores de doenças crônicas e autoimunes, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto). Assim que chegarem ao posto de saúde com os sintomas de gripe, os pacientes serão encaminhados para um ambiente de isolamento respiratório, evitando a circulação e contágio local de outros pacientes. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez um apelo às Equipe de Saúde da Família que atuam nos postos de saúde. “Equipes, assumam os seus usurários, sua área de abrangência. Monitorem as pessoas que vocês conhecem pelo nome. Organizem a Atenção Primária para que as pessoas não tenham que ir para UPAS”, enfatizou. De acordo com o ministro, sistemas que centralizaram o atendimento no hospital foram sistemas que colapsaram mais rápido. “As pessoas não devem procurar as portas de urgências e emergências, nem os hospitais. O local a ser procurado com sintomas gripais é o posto de saúde perto da sua casa”, completou. Depois de receberem os primeiros cuidados dos profissionais de saúde, pacientes que apresentem sintomas graves ou que atendam ao grupo de risco, serão estabilizados e encaminhados para a rede hospitalar. Já os pacientes com sintomas leves, receberão os cuidados necessários e orientações de isolamento. Se os familiares desses pacientes desenvolverem sintomas, também deverão procurar atendimento médico. Mesmo em isolamento domiciliar, os pacientes são monitorados por equipes de saúde a cada 48h. Isolamento domiciliar O isolamento domiciliar de pacientes sintomáticos é a principal medida de redução da transmissão do vírus, além do isolamento das demais pessoas do domicílio. O isolamento seletivo de casos e contatos é a medida mais eficaz até o momento para reduzir a propagação da doença, mantendo o funcionamento de serviços essenciais para a sociedade. Sobre isso, o ministro Mandetta fez um apelo aos brasileiros: “Por favor, em casos de gripe, recolham sua família e fiquem em isolamento. Peça o atestado na unidade, dê o nome das pessoas que estão em casa com você e permaneçam todos dentro de casa”. O secretário Nacional de Atenção Primária à Saúde, Erno Harzheim, explicou as orientações para o isolamento domiciliar. “A partir de hoje, os familiares de pessoas que estão com diagnóstico de síndrome gripal também vão receber, nas unidades de saúde, atestado médico para permanecerem os 14 dias em isolamento domiciliar”, frisou. Voluntários Outra iniciativa para reforçar o atendimento é a convocação de alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia para atuarem no enfrentamento ao coronavírus. “Estudantes dos cursos de saúde nos seus últimos anos serão recrutados, de forma voluntária, para comporem uma forma de trabalho supervisionada durante a epidemia do coronavírus”, explicou Mayra Pinheiro, secretária Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Além disso, haverá treinamento compulsório dos profissionais da saúde nos protocolos do Ministério da Saúde, em parceria com os Conselhos de classe, e o cadastramento e recrutamento da força de trabalho do SUS para o enfrentamento ao Coronavírus em todo o Brasil.

Promotora de Justiça

A promotora de Justiça, Eliane Maria de Oliveira Claro, curadora da área de Saúde em Varginha, divulgou nota oficial com recomendações austeras para a população. A doutora Eliane recomenda que as pessoas “evitem o contato social – viagens, cinemas, shoppings, shows, bares, igrejas, bancos, praças, feiras, supermercados e locais públicos com aglomerações; Permaneçam em casa, devendo sair só se for estritamente indispensável; caso seja necessário sair para algum serviço essencial, sair apenas uma pessoa de casa, que não esteja nos grupos de risco; Seguir as orientações das autoridades de saúde; evitar ir aos centros de saúde, a não ser que apresente dispneia ou algum sinal de gravidade, como sinais de desconforto respiratório, insuficiência respiratória aguda e febre”.