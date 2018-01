Porca de estimação em Varginha compartilha rotina diferente e faz sucesso nas redes sociais

Alimentação regrada, cuidados no pet shop e passeios com coleira podem ser parte de uma rotina comum dos animais de estimação como cães e gatos. Mas o animal que tem feito sucesso com sua vida inusitada nas redes sociais é a Porca Nicole, de Varginha (MG).

O sucesso começou depois que uma foto de Nicole passeando de coleira no Centro da cidade foi postada em um rede social. No perfil oficial de porquinha, as fotos de passeios, com poses e até laços de cabelo divertem os seguidores.

A ideia de adotar uma porca de estimação surgiu depois que a dona, a Milena Ribeiro Carneiro, viu e se apaixonou por um porquinho de um perfil na rede social, criado no Rio de Janeiro.

“E eu achei muito bonitinho. Aí eu comecei a pesquisar e vi que o porco é o quarto animal mais inteligente. Eu nunca tive um animal de estimação e eu achei que eu ia dar bastante certo de ter a Nicole”.

Com oito meses de idade e pouco mais de oito quilos, Nicole tem uma rotina com todos os acompanhamentos. Tem alimentação regrada com frutas e pouca ração para não passar do peso, até espaço próprio com a cama. Ela ainda recebe o cuidado da dona com protetor solar e creme hidratante todos os dias.

Pelo menos quatro vezes ao mês, vai até o pet shop para tosar os pelos. A primeira visita causou espanto em um dos sócios do lugar. “Inusitado. O primeiro dia foi inusitado. Foi um choque pra gente que nunca tinha pegado um bichinho assim. Agora todo mês ela tá aí, tá acostumando com a gente. Ela é uma porquinha muito dócil”, conta Anderson Donizeti Flausino.

Tanto carinho, é prova de que a dona não trocaria Nicole por nenhum animal mais comum. “Já falei pra minha mãe, eu tiro todo mundo de casa, mas eles não tiram a Nicole de lá. Ela é parte da família”.