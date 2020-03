Por temor ao Covid-19, Prefeitura de Varginha decide fechar Zoológico

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por temor a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Varginha decidiu por fechar o Zoológico Municipal afim de evitar aglomerações e assim não deixar com que o vírus propague.

Vale lembrar que até o momento da publicação desta matéria haviam 12 casos suspeitos no município.

Em nota, a Prefeitura informou a nova medida, confira:

“A Prefeitura de Varginha por meio da Secretaria de Turismo e Comércio, compromissada com a saúde da população, resolveu que a partir desta quarta-feira, 18 de março até o dia 03 de abril, manterá fechado o parque Zoobotânico para visitação. “

“Como várias escolas estarão sem aulas no mesmo período, estamos prevendo um aumento no número de visitantes, portanto, trata-se de uma medida preventiva , pois a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que todos evitemos permanecer em locais onde haja aglomerações”, justificou o prefeito em exercício Vérdi Melo.

“Num gesto de responsabilidade, a SETEC e a administração do zoo toma esta decisão como forma de não contribuir com a propagação da COVID-19. Todas as medidas que estão sendo tomadas tem o objetivo de evitar a circulação das pessoas pela cidade: é preciso ficar em casa!”, declarou o secretário de Turismo Barry Charles.

A decisão foi tomada durante reunião do prefeito em exercício Vérdi Melo, com Secretários Municipais a autoridades da cidade.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Assessoria Prefeitura de Varginha