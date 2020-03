Por temor ao coronavírus, Câmara de Deputados adota novas medidas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foi aprovada na noite da última quarta-feira (18) a suspensão das reuniões ordinárias até o dia 30 de março. Já haviam sido suspendidos os atendimentos ao público e suspensas as sessões solenes, audiências públicas ou quaisquer outras atividades não relacionadas ao Plenário e às Comissões. As suspensões estão sedo feitas devido a pandemia do novo coronavírus.

“Acompanhamos com atenção as medidas que vêm sendo tomadas pelo poder público, seja em nível municipal, estadual ou federal e a Câmara de Varginha não pode ser omissa em um momento como esse. Continuaremos com nosso trabalho Legislativo, mas restringiremos ao máximo os contatos presenciais, atuando por email, telefone, sem deixar de cumprir nossa função de legisladores. Os munícipes continuam sendo atendidos, mesmo que não seja de forma presencial, mas precisamos ter responsabilidade, porque aqui dentro também temos funcionários que compõem grupo de risco, temos gestantes e outras pessoas que podem realizar seus trabalhos em carga horária reduzida e até mesmo de casa. Dessa forma, cumprimos nossa parte e, se Deus quiser, Varginha logo estará livre do Coronavírus”, disse a presidente da Câmara, Zilda Silva.

Qualquer cidadão que precisar de atendimento na Câmara Municipal, favor ligar para o número 3219-4757, no horário normal de funcionamento, que é das 8h às 18h.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha/Foto: Agnaldo Montesso