Pontos de ônibus estão sofrendo vandalismos na cidade

No último sábado (20), o Ponto Central, na Praça Getúlio Vargas, foi alvo de vandalismo em Varginha. Pela madrugada, vândalos quebraram parte da estrutura que serve para acomodar os passageiros do Transporte Coletivo Urbano.

“É lamentável que as pessoas tenham tanta falta de respeito para com os bens públicos. Estamos sempre realizando a manutenção do pontos espalhados pela cidade, instalando novos abrigos atendendo a pedido das comunidades,que representam um custo para a administração, e quando nos deparamos com um fato deste ficamos decepcionados”, desabafou Gladston Cardoso de Assis, supervisor dos serviços de transporte urbano escolares e de táxis da cidade.

Reforma de Abrigos

Na última semana, a prefeitura havia concluído a reforma de abrigos localizados na Avenida Princesa do Sul e na Rua Antonio Bernardes Pereira, no bairro Corcetti, em atenção aos moradores desta localidades que utilizam o transporte coletivo para se deslocarem pela cidade.

“Infelizmente nosso trabalho tem sido assim. Arrumamos os ponto enquanto outros são vandalizados, e isso nos entristece mas não nos impede de prosseguimos com nosso trabalho de atender bem a população”, disse o supervisor.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha