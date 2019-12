Policlínica Central precisa de doações de sangue

Doações acontecem todas as sextas-feiras de 7 às 11h30

Com a proximidade das festas de final de ano, férias e outros eventos característicos, diminui muito o número de doações de sangue. Consequentemente ocorre uma baixa no estoque de sangue, o que nos preocupa muito. Seja solidário. Faça sua parte. Doe sangue. Salve vidas.

As doações acontecem todas as sextas-feiras, mediante reserva prévia, na Policlínica Central de Varginha, de 7 às 11h30. Entre em contato conosco 36902297.

PARA DOAR É NECESSÁRIO

Ter entre 16 e 69 anos de idade. Jovens de 16 e 17 anos só poderão doar se acompanhados do responsável legal ou portando autorização formal com assinatura e xerox do documento do responsável. Pessoas com 61 anos ou mais só poderão doar se tiverem realizado pelo menos uma doação anterior (levar comprovante no dia da doação);

Ter e estar com boa saúde;

Ter dormido bem na noite anterior à doação;

Ter se alimentado, não estar em jejum;

Pesar mais de 50 Kg;

Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

Não ter sido exposto à situação de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis;

Não ter se submetido a exame de endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, fibronasoscopia ou artroscopia nos últimos 6 meses;

Não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses e piercing nos últimos 6 meses. O piercing em mucosa oral ou região genital contra indica a doação.

Não estar grávida ou em período de amamentação;

Para a mulher a menstruação ou o uso de pílula anticoncepcional não impedem a doação;

Não apresentar ferimento ainda não cicatrizado;

Não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

O uso de medicamentos deve ser informado;

Outras condições que também podem impedir a doação serão avaliadas na triagem clínica;

Quem tomou a vacina de Febre Amarela ou Triviral (sarampo/caxumba/rubéola) deve aguardar 30 dias para fazer doação de sangue.

Homens podem fazer até 4 doações no período de 1 ano com intervalo mínimo de 2 meses (60 dias) entre uma doação e outra. Mulheres podem fazer até 3 doações no período de 1 ano com intervalo mínimo de 3 meses (90 dias) entre as doações;

É obrigatório a apresentação, no ato da doação, de documento original com foto, dentro do prazo de validade, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Trabalho, Habilitação, Conselho de Classe ou Certificado de Reservista).