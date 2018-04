Policlínica Central faz apelo para aumentar doação de sangue

Com a chegada do frio há uma redução muito grande no número de doadores voluntários de sangue . A queda no estoque de sangue não diminui a procura, o que tem gerado uma falência no estoque de sangue.

No sábado (14), de 7:00 às 12:00 será realizado uma coleta com o intuito de atender aos doadores que não podem vir às segundas-feiras. Gostaríamos de contar com a apoio de vocês para a divulgação desta data.

A coleta de sangue continua normalmente também todas às segundas-feiras. Lembrando que ela é realizada na Policlínica Central de Varginha, localizada à Rua Santa Catarina, s/n (próximo ao Supermercado Maiolini da rua Santa Cruz), no horário de 7 às 12 horas.

Para doar é necessário fazer uma reserva prévia de horário. Para isto, basta entrar em contato pelo telefone: 3690-2297 ou comparecer na Policlínica Central. O atendimento por telefone ou presencial é realizado de terça a sexta-feira no horário de 7:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução