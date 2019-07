Polícia prende traficante no Nova Varginha

A Polícia Militar de Varginha prendeu na noite de segunda-feira (15), um traficante no bairro Nova Varginha.

De acordo com informações dos militares, durante patrulhamento preventivo no bairro, um homem de 23 anos foi abordado por estar em atitudes suspeitas. Durante a busca pessoal os militares encontraram uma porção de cocaína e R$ 150,00.

Ele disse teria comprando as drogas em uma casa perto dali. Os policiais encontraram um homem de 43 anos saindo da casa. Durante a busca foi encontrada uma porção de substância aparentando ser cocaína.

O proprietário da casa, um homem de 20 anos, ao perceber a presença da PM tentou fugir. Ele foi alcançado e preso no corredor da casa. Com ele foi encontrada uma porção maior de cocaína. Dentro da casa foi encontradas outras quatro porções de cocaína e um tablete de maconha.

O dono da casa assumiu a propriedade das drogas e afirmou que vendeu as porções para os outros dois homens que já estavam na viatura sob custodia da PM. Ele afirmou ainda que fazia o tráfico de drogas em sua casa há mais de um mês.

Os três homens foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil junto com os materiais apreendidos. O traficante foi autuado em flagrante e os outros dois liberados.

Fonte: Varginha Digital / Foto: PM