Polícia Militar realiza grande apreensão de drogas e dinheiro, na Vila Barcelona

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar de Varginha fez uma grande apreensão de dinheiro e drogas, na noite do último domingo (22), em Varginha.

Os policiais entraram em uma residência no bairro Vila Barcelona após uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas. Ao chegar no local, os militares perceberam que um rapaz de 23 anos, jogou um pacote ao chão e pulou o muro de sua residência. Ele foi perseguido e contido no quintal da casa vizinha.

Na casa aonde a polícia recebeu a denúncia, havia outra pessoa, trata-se de um senhor de 65 anos. Ao realizar as buscas, os militares encontram cinco pacotes grandes e dois tabletes menores de maconha, 18 mil reais em dinheiro, envelopes para depósitos bancários já preparados, anotações do tráfico de drogas e um veículo com placas de Areado. Dentro do carro, havia uma faca que também foi presa.

Os dois homens foram levados para a delegacia de Varginha.

Redação CSul – Alisson Marques