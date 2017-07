Polícia Militar prende dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Mont Serrat em Varginha

Com ajuda de denúncias a Polícia Militar desmantelou ponto de tráfico drogas nessa terça-feira, dia 11, na cidade de Varginha. Um jovem foi preso e um adolescente foi apreendido.

A PM recebeu denúncias de em uma residência na Rua João Dante dos Santos, no Bairro Mont Serrat estariam ocorrendo comercialização de drogas, e dirigiu-se ao local. Após observarem uma intensa movimentação de pessoas no endereço, os policiais se aproximaram para abordar um rapaz de 22 anos, morador da residência, e um adolescente de 16 anos que também estava no local. Durante buscas na casa os policiais encontraram quatro pedras brutas e uma porção de crack, 25 papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, R$ 320,00 em dinheiro, 18 munições de calibres diversos, vários aparelhos celulares e objetos de procedência duvidosa.

Ao final o autor foi preso e o menor foi apreendido. Ambos foram encaminhados à delegacia de plantão, com todo o material encontrado, onde permaneceram à disposição da autoridade de polícia judiciária.

Fonte: Polícia Militar de Varginha