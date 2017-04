Polícia Militar do Meio Ambiente de Varginha apreende pistola após denúncia de caça

No último domingo (23) a Polícia Militar do Meio Ambiente de Varginha apreendeu uma pistola Taurus calibre 6,35 na zona rural do município de São Bento Abade. Além da pistola, os militares encontraram uma grande quantidade de munição.

De acordo com a Polícia, a apreensão aconteceu após uma denúncia de caça e captura de pássaros silvestres. Ainda de acordo com os militares, a arma não tinha registro e um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Fonte: Varginha Online