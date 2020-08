Polícia Militar divulga resultados da Operação Impacto II

Pin Compartilhar 0 Compart.

Operação realizada em várias cidades do Sul de Minas foi considerada de grande valia e com bons resultados.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar divulgou nessa segunda-feira (17), o resultado da Operação “Impacto II” realizada nos dias 13 e 14 de agosto. A atividade foi desencadeada nos municípios de responsabilidade do 24º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Varginha e as cidades de cobertura da 6ª Região da Polícia Militar, com sede em Lavras, envolvendo também o 8º BPM e a 16ª CIA da PM.

Conforme a PM, foram contabilizados: 2.932 veículos fiscalizados, sendo 60 apreendidos; 284 operações realizadas; 152 estabelecimentos comerciais fiscalizados; 38 pessoas presas; 13 menores apreendidos; seis armas brancas apreendidas; uma arma de fogo apreendida. Além de 10 mandados de busca e apreensão cumpridos e R$ 18.068,35 apreendidos.

Os militares envolvidos na operação realizaram várias atividades de prevenção à criminalidade, tais como, blitz policial, patrulhamento intenso em áreas de crimes repentinos e violentos. Além de vigia policial em áreas de visibilidade, como praças públicas e centros financeiros com intuito de passar maior sensação de segurança à população.

De acordo com a 6ª RPM, ações e operações desta natureza serão realizadas rotineiramente, em conformidade com as estatísticas operacionais e demandas específicas de segurança pública.