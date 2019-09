Polícia Militar desencadeia “Operação Receptação” contra criminalidade em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na tarde desta quinta-feira (5), o 24º BPM desencadeia na cidade de Varginha a “Operação Receptação”, com o objetivo de combater a criminalidade, coibindo a ação de infratores, especialmente que furtam e/ou roubam aparelhos celulares, contribuindo assim para que a população se sinta mais segura e amparada.

A operação contará com militares da 55ª Cia PM, 207ª Cia PM Tático Movél e efetivo administrativo. Cinco alvos serão fiscalizados com o apoio efetivo da Receita Estadual, para tomar as providências cabíveis.

Fonte e foto: PM