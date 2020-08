Polícia Militar deflagra Operação Impacto II em cidades da região

Pin Compartilhar 0 Compart.

Operação é realizada em municípios sob cobertura do 24º Batalhão e da 6º RPM

Foi iniciada nesta quinta-feira (13), a segunda fase da Operação Impacto. A atividade engloba os municípios pertencentes ao 24º BPM, localizado em Varginha e as cidades sob cobertura do 6º RPM, com sede em Lavras.

Segundo a Polícia Militar, a operação visa intensificar ações e atividades de prevenção ao crime no Sul de Minas. Ainda conforme a PM,

haverá blitz de trânsito, presença e batida policial em todas as cidades que compõem o batalhão.

Lançamento da operação em Elói Mendes/Vídeo: 24º BPM

A primeira fase da operação em 2020, aconteceu há quase um mês. Na ocasião, foram contabilizados: 2.538 veículos fiscalizados, sendo 50 apreendidos; 355 operações realizadas; 113 estabelecimentos comerciais fiscalizados; 41 pessoas presas; 34 munições de variados calibres apreendidas; 10 menores apreendidos; oito armas brancas apreendidas; três armas de fogo apreendidas. Além de dois mandados de busca e apreensão cumpridos, uma motocicleta recuperada e R$ 3.232,00 apreendidos.