Polícia Militar deflagra operação em Varginha e Paraguaçu

Operação ‘Assepsia III’ finaliza ações desempenhadas pela Polícia Militar há 10 meses na denominada Operação “Hércules”.

Redação CSul/Foto destaque: Polícia Militar

A Polícia Militar deflagrou, na manhã desta sexta-feira (16), a Operação ‘Assepsia III’ nos municípios de Varginha e Paraguaçu. A ação finaliza a Operação ‘Hércules’ que vinha sendo realizada pela PMMG há cerca de 10 meses no Sul de Minas e, já contabilizava, 14 presos; três menores apreendidos; 950 gramas de drogas (maconha, cocaína e crack) também apreendidas; além de 998.021,40 em dinheiro. Já a operação realizada nesta manhã, contou com efetivo de 80 policiais, além da participação do Ministério Público de Minas Gerais.

Operação contou com apoio de 80 militares, além do auxílio do Helicóptero ‘Pégasus 09’/Foto: Polícia Militar



Segundo a Polícia Militar, na ação de hoje, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão. No total 11 pessoas foram presas; 28 aparelhos celulares apreendidos, além de três buchas e um pé de maconha; dois aparelhos celulares; duas balanças de precisão; um rádio comunicador; uma pedra de crack; caderno com anotações referentes ao tráfico; cartões bancários e mais de R$ 35 mil em dinheiro.





Dinheiro, drogas e aparelhos voltado ao tráfico foram apreendidos durante a operação desta sexta-feira (16)/Foto: Polícia Militar

Os presos foram encaminhados à uma delegacia em Varginha, juntamente com todo material apreendido.