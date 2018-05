Polícia Militar combate tráfico de drogas em Varginha

Na cidade de Varginha, a PM durante operação policial abordou uma motocicleta no bairro Nossa Senhora Aparecida, conduzida por um rapaz de 27 anos, que passou endereço e dados incorretos por ser inabilitado e não portar documentos pessoais, sendo constatado pela equipe policial, que acompanhou a ocorrência.

Após informar corretamente o endereço a PM foi até a residência do autor, no bairro Novo Tempo.

O suspeito alegou possuir drogas em sua residência, e, em contato com a esposa do rapaz, foi autorizada a entrada da equipe na residência, sendo localizado no quarto do casal seis pinos vazios e três cheios de cocaína, mais um invólucro da mesma droga e um celular e uma agenda com a contabilidade do tráfico de drogas.

O autor foi preso e conduzido a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido e a motocicleta foi removida ao pátio credenciado.

Também em Varginha a PM realizando operações policiais no bairro Jardim Canaã, deparou com um grupo de indivíduos com comportamento suspeito, que ao avistarem a PM ficaram apreensivos, tendo um deles de 23 anos, retirado algo do bolso da blusa e jogado ao solo.

Diante da suspeição, foi realizada a abordagem, submetendo os indivíduos à busca pessoal, não sendo localizado nada de ilícito. Ao ser verificado o local onde jogou o objeto, foram localizados dois pedaços de maconha.

A PM foi informada por um dos autores que morava com sua irmã de 29 anos, na Rua Estados Unidos, Bairro Jardim Canaã.

A PM deslocou até ao endereço mencionado, onde foi franqueada a entrada da equipe e após averiguações foi localizado um tablete médio de maconha, uma lâmina com resquícios da mesma substância, um aparelho celular, um rolo de papel plástico usado para embalar a droga e a quantia de 426,00 reais em cédulas diversas.

O autor foi preso e conduzido para a delegacia de plantão, juntamente com toda droga e material arrecadado onde o flagrante foi ratificado. Fonte: Polícia Militar.

