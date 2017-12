Polícia Militar autua carros no estacionamento do shopping

Um vídeo que circula nas redes sociais desde domingo (17), divide a opinião da população varginhense. As imagens mostram dois policiais militares que supostamente estariam multando carros dentro do estacionamento do Via Café Garden Shopping.

Nesta segunda-feira (18), o CSul entrou em contato com a assessoria do 24º Batalhão da Polícia Militar de Varginha, que esclareceu a atitude dos PMs. Segundo o tenente Fábio Valenzi, os policiais que aparecem nas imagens realmente estavam aplicando multas no estacionamento, que são previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Lei nº 13.146/15: aplicação do CTB em estacionamentos privados

O Código de Trânsito Brasileiro passa a ser aplicados em estacionamentos privados.

Pela Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, que, dentre outros, altera o parágrafo único do art. 2º do Código, passando este a ter plena aplicação nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos PRIVADOS de uso coletivo.

Veja a redação:

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.” (NR)

Desta forma, torna-se legal a fiscalização e autuação de infrações cometidas no interior de estacionamentos de supermercados e shoppings, por exemplo.

Com isso, chega-se ao fim a celeuma sobre a quem compete autuar (no jargão popular, multar), por exemplo, motoristas que estacionem em vagas destinados a idosos ou deficientes e não apresentem estes requisitos.

Um outro ponto muito importante se refere ao condomínio.

A partir desta nova lei, fica claro que o legislador admite a atuação dos órgãos de fiscalização em condomínios fechados.

Até então, a doutrina majoritária admitia a fiscalização apenas nos condomínios abertos à circulação, em virtude do disposto no art. 1º do CTB:

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

Desta forma, a norma deve ser festejada em virtude do respeito que trará principalmente aos idosos e deficientes, não a isentando todavia de necessárias reflexões.