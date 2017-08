Polícia Militar apreende drogas no Bairro Três Bicas em Varginha

Dois jovens de 19 anos foram presos no Bairro Três Bicas, em Varginha. Foi na quinta (27/7), por volta das 22h, quando a PM patrulhava no bairro.Com atitudes suspeitas, os dois foram abordados e com eles foram encontrados 5 buchas de maconha, 14 pedras de crack, R$332,00 em dinheiro e um aparelho celular.

Em seguida os policiais foram até a casa dos infratores, que fica na Travessa Mariza, e no local encontraram 7 pedras de crack de tamanhos diferentes, 1 tablete e 16 buchas de maconha, 3 aparelhos celulares e 1 balança de precisão.

Os dois foram presos e encaminhados à delegacia de plantão, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Fonte: Blog do Madeira