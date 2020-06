Polícia Militar apreende drogas e mais de R$ 4 mil no Padre Vitor; suspeito é preso

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: 24º BPM

Um homem foi preso na tarde dessa segunda-feira (8), no bairro Padre Vitor, em Varginha. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro, quando foi informado de que dois suspeitos haviam pulado o muro de uma residência, saindo em uma rua anterior.

Os militares se deslocaram até a rua informada e se depararam com um rapaz, que ao ver a viatura fugiu e descartou uma bolsa. Os policiais o alcançaram e realizaram à abordagem. Com ele, nada foi encontrado, no entanto, dentro da bolsa foram localizadas 10 pedras de crack e uma quantia de R$ 3.901,00.

Questionado, o autor de 29 anos, que já é conhecido no meio policial por crimes como homicídio, disse que venderia as drogas.

O homem foi reconhecido pela moradora da casa de onde ele teria pulado o muro. Na residência ao lado, foi encontrado um rádio transmissor ligado na frequência da Polícia Militar, uma faca de 17 cm, uma caderneta, um cartão de crédito em nome de terceiros, um relógio de pulso, uma garrafa plástica com R$ 440,25 em notas e moedas, dois aparelhos celulares, duas buchas de maconha e outras eletroeletrônicos.

De acordo com as denúncias, outros dois homens utilizam o local junto com o autor para o tráfico de drogas. A PM realizou rastreamento, contudo não conseguiu localizar os outros dois suspeitos.

O autor de 29 anos foi preso e encaminhado para a delegacia. O material foi apreendido.