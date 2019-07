Polícia Militar ampliará Rede de Comerciantes Protegidos em Varginha

A Rede de Comerciantes Protegidos está aumentando em Varginha. Além de apliar o projeto no Centro, os bairros também passam a contar com o apoio mais próximo da Polícia Militar.

Um exemplo são os comerciantes dos bairros Santana e Sion, que já contam com a rede desde junho.

Projeto é uma aproximação da Polícia Militar com a sociedade. Essa união visa reduzir índices criminais. Também traz a sensação de segurança a todos e acaba com a desordem social nos locais em que é implantado.

A rede promove a interação da comunidade com a Polícia Militar. São usadas ferramentas como grupos no aplicativo Whatsapp e outros. Além da identificação dos comércios com as placas.

No dia 16 de julho haverá uma reunião, às 9h, na Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha – ACIV, para falar da amplianção do projeto no centro da cidade. Todos os comerciantes estão convidados.

Rede de Vizinhos Protegidos

A Polícia Militar também já implantou a Rede de Vizinhos Protegidos em vários bairros de Varginha.

Projeto é uma importante ferramenta de prevenção ao crime. Promove a organização das pessoas com o objetivo de coibir a ação dos criminosos. Visa garantir a segurança através de estratégias simples com o apoio da Polícia Militar.

Assim como a Rede dos Comerciantes, a Rede de Vizinhos protegidos usa ferramentas como Whatsapp. Também faz a identificação das casas com as placas. O mais importante é que nas pequenas comunidades os vizinhosse unem para se responsabilizar em conjunto por todos.

Cada morador se torna uma “câmera viva”, ou seja, são os olhos da Polícia Militar naquela localidade e deverá acionar a PM caso seja necessário, o que proporciona essa aproximação entre a Polícia e a comunidade.

A rede é uma ferramenta de prevenção criminal com resultados a curto prazo. O monitoramento é constante e feito pelos próprios moradores que aprendem com as reuniões, dicas de segurança e se tornam mais próximos dos militares que patrulham em sua área.

Como aderir aos projetos

O contato para aderir a qualquer um dos projetos deve ser feito na 55ª Cia PM/24º BPM, pelo telefone 3212-5709. A sede da companhia fica na Avenida Benjamin Constant, 275.

Como a cidade é setorizada, já no contato com a Companhia de Polícia Militar deve-se solicitar o nome do Tenente que chefia o setor onde fica a residência ou comércio e expressar a vontade de montar a Rede ou fazer parte, caso já tenha.

“As Redes de Vizinhos e Comerciantes protegidos tem sido um sucesso aqui desde a sua implantação, devido à excelente parceria entre PMMG e sociedade, onde o cidadão pode contribuir ainda mais com informações pela Rede, principalmente com a utilizaçãodo aplicativo Watsapp. Isso tem contribuido com o serviço operacional, na agilidade do atendimento e na riqueza das informações que são repassadas. Essa rede tem dado ótimos resultados, com prisão/apreensão de indivíduos infratores e recuperação de produtos de furto”, Ten Lombardi, Comandante do Setor 01.

Fonte: Varginha Digital