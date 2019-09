Polícia Civil realizou operação “Jason” nesta sexta-feira (13)

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Delegacia Regional de Varginha desencadeou nesta sexta-feira (13), a Operação Jason Voorhees, com o objetivo de promover o enfrentamento da criminalidade nas cidades de Varginha e Monsenhor Paulo. A Polícia Civil de Varginha contou com o apoio de equipes das cidades de Boa Esperança, Três Pontas, Elói Mendes e Três Corações, totalizando 41 policiais, dentre delegados, investigadores, escrivães e peritos criminais.

O nome “Jason Voorhees” remete ao personagem do filme “Sexta-feira 13” e foi o título da operação, uma vez que foi desencadeada nesta data e pelo fato de o personagem ter como característica a persistência e determinação.

Na cidade de Varginha foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo três para a apuração da autoria e materialidade do homicídio de Renato Gomes Terra Filho, ocorrido no dia 21/07/19, o qual foi morto a tiros no bairro de Fátima. E um MBA relacionado ao crime de estelionato. Em Monsenhor Paulo foram cumpridos seis MBA com o intuito de reprimir o tráfico de drogas na cidade.

Em Varginha foram encontradas drogas, dinheiro, um revólver calibre .32, duas balanças de precisão, uma CPU de computador e diversas mídias removíveis. Também foram apreendidos dois veículos, sendo um proveniente do tráfico e outro de estelionato. Já em Monsenhor Paulo, em um dos alvos foi localizada uma porção e sementes de maconha.

Fonte: Polícia Civil / Fotos: Divulgação