Polícia Civil realiza palestra na Escola Estadual Pedro de Alcântara para 150 crianças

A Delegacia Regional de Varginha realizou uma palestra na Escola Estadual Pedro de Alcântara no último sábado (7). O assunto tratado foi sobre assédio e bullying para crianças de 8 a 12 anos. A ação faz parte do Projeto Polícia Civil nas Escolas.

O projeto teve início em março deste ano e tem como objetivo aproximar a Polícia Civil da sociedade e realizar um trabalho de conscientização e prevenção com crianças, adolescentes, pais e educadores.

A palestra também fez parte de um projeto interno da escola, a qual está fazendo um trabalho de conscientização com os alunos do ensino fundamental para evitar abusos e aliciamento de crianças. O evento ocorreu para aproximadamente 150 crianças e além do tema principal, que foi o assédio, foi falado também sobre bullying, que é um assunto que tem sido muito demandado pelas escolas, as quais já participaram do projeto.

O Projeto tem uma repercussão muito positiva nas escolas, pois são passadas para os alunos diversas informações e orientações sobre o tema abordado de forma simples e objetiva e eles tem a oportunidade de tirarem dúvidas sobre os assuntos.

Além disso, as palestras também tratam de temas que estão em evidência, como o próprio bullying, o nudes e as “fakenews” evidenciando a gravidade e mostrando as consequências dessas ações. Ao mesmo tempo, o projeto evidencia um outro lado da Polícia Civil, que além de suas funções típicas, também possui atividades voltadas para fins sociais e humanitários.

Fonte e fotos: Polícia Civil