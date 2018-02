Poda de Árvores na Av. Rio Branco e Recuperação Asfáltica nos bairros São Lucas e Residencial Rio Verde

Poda de Árvores

As equipes que realizam poda de árvores estão, nessa sexta-feira, 2, na Av. Rio Branco próximo à Matriz do Divino Espírito Santo.

O trabalho tem coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA) e é de fundamental importância para a segurança da população.

Nessa semana, a Praça Santa Cruz (foto) foi um dos locais atendidos pelos técnicos dessa manutenção.

Recuperação Asfáltica

A recuperação asfáltica prossegue em diversas regiões de Varginha, inclusive com manutenções pontuais como na Av. Plínio Salgado. Ontem foi concluído o serviço na Alameda dos Curiós, no Bairro Cidade Nova.

Nessa sexta-feira, 2, as equipes trabalham na Avenida José Olavo de Paiva, no bairro São Lucas, que era para ter sido atendida ontem, mas devido a casos emergenciais ficou para hoje.

Outra região atendida é o Bairro Residencial Rio Verde que recebe recomposição asfáltica.

Já no trecho da Praça Melo Viana (Matriz do Rosário) até a Rua Gabriel Penha de Paiva (Saúde Mental) será feita a pintura da sinalização no asfalto de parada obrigatória, redutores de velocidade e travessia elevada de pedestres.

Portanto, todos que forem passar por essas regiões devem ter a máxima atenção.

Capina e Poda

A semana encerra com as equipes da limpeza urbana capinando os seguintes locais nessa sexta-feira, 02:

– Proximidades do Batalhão da Polícia Militar (alto do Sion)

– Rua Presidente José Paiva (que liga a Delfim Moreira até à Estação Ferroviária)

– Rua Presidente Arthur Fernandes

– Avenida Osvaldo Henrique Valadão (bairro Centenário)

– UPA

– Região Central

– Ribeirão Santa Maria

– Escola Municipal José Augusto de Paiva

– Bairro Nova Varginha

– Residencial Rio Verde

– Avenida Otávio Marques de Paiva

– Bairro Jardim Estrela II

O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Varginha.

Todos são convocados para ajudar a manter a cidade limpa, pois infelizmente o número de focos dos mosquitos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus aumentaram na cidade.

Tudo que acumula água deve ser retirado dos quintais. Evite o acúmulo de lixo.

As denúncias de casos que podem comprometer a saúde pública podem ser feitas para a Vigilância Ambiental pelo 3690-2230.

Fonte e Foto: ASSCOM Varginha