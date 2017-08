PM recupera celular e apreende réplica de arma usada em assalto de lanchonete no Boa Vista

Nessa segunda-feira, 28 de agosto, a Polícia Militar compareceu a uma lanchonete situada no bairro Boa Vista, em Varginha, onde um jovem entrou no local, e de posse de uma aparente arma de fogo anunciou o assalto.

Ele roubou o celular de um dos funcionários e em seguida fugiu correndo. O sistema de rastreamento do aparelho apontou que esse estaria em uma residência da Rua Doutor Silva Frota, no bairro São Geraldo, e então a equipe policial dirigiu-se ao endereço para verificar.

No local, o suspeito, de 13 anos, não foi encontrado, porém, após buscas, foram localizados o celular roubado, uma réplica de arma de fogo e as roupas utilizadas pelo infrator durante o crime. O rastreamento por ele continua.

Ao final todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de plantão, para posterior restituição do celular à vítima. (Com informações da Ascom do 24º BPM)

Fonte: Blog do Madeira