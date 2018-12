PM realiza apreensões no bairro Três Bicas

Em uma semana, duas apreensões foram registradas no bairro Três Bicas, em Varginha, e preocupam moradores. A primeira apreensão aconteceu no sábado (15) e a segunda nesta quinta-feira (20).

No sábado, a PM atendendo a verificação de uma denúncia, deslocou até a Quadra Poliesportiva do bairro Três Bicas onde o autor conhecido pela alcunha de “Coruja” teria recebido na data anterior um carregamento considerável de drogas e as teria enterrado no bambuzeiro próximo da quadra.

No local haviam varias crianças brincando e os autores ao notarem a guarnição evadiram deixando cair ao solo uma sacola plástica e um aparelho celular.

Durante rastreamento foi localizado próximo a linha férrea o autor de 26 anos, que foi preso em flagrante delito que confirmou estar em companhia do autor de alcunha “coruja” que evadiu.

Na mencionada sacola foram localizados 37 pedras de crack, 01 tablete de maconha, 01 balança de precisão, 01 faca e a quantia de R$26,00 em dinheiro que foram apreendidos e juntamente com o autor apresentados na delegacia de plantão, onde foi ratificado o flagrante.

Nesta quinta-feira, a PM realizou Operação “Batida Policial” na Rua da Fonte, Três Bicas, também na “quadra poliesportiva”.

Ao adentrar na quadra a PM deparou com alguns indivíduos sendo que um deles dispensou algo e evadiu sendo abordado quando saía pelos fundos e ao ser submetido à busca pessoal foi encontrado em seu poder, a quantia de R$ 25,00 em dinheiro e 01 aparelho celular, sendo que os demais indivíduos aproveitaram o momento e evadiram, não sendo localizados.

Ao ser verificado o objeto dispensado pelo autor foi constatado ser 01 facão com resquício de maconha em sua lâmina, 01 tablete grande de maconha prensada, 01 tablete médio e 02 tabletes pequenos da mesma substancia, além, de 10 buchas de maconha.

O autor localizado foi preso e conduzido juntamente com a droga para delegacia de plantão, onde permaneceu à disposição da justiça.

Fonte: PM