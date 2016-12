PM prende suspeito de tráfico no bairro Carvalhos

Após denúncia anônima, Polícia Militar de Varginha, prendeu no último sábado o jovem de 18 anos, mais conhecido como “De Menor”.

De acordo com a PM uma busca foi realizada na rua Geraldo Braz ,no bairro Carvalhos, onde culminou com a apreensão de seis munições de diversos calibres, três tabletes de maconha ( com aproximadamente 2,46 Kg), oito tabletes menores de maconha, 20 papelotes e uma porção de cocaína, nove pedras e duas porções de crack e 30 reais em dinheiro.

O suspeito “De Menor”,foi preso e encaminhado à Delegacia, onde teve o flagrante ratificado.

Fonte: Blog do Madeira