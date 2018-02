PM prende assaltante de padaria no bairro São Geraldo

A PM foi acionada na última quinta-feira (1), a comparecer em uma padaria na Avenida Boa Vista, bairro São Geraldo, onde segundo relatos da balconista de 24 anos, um indivíduo teria adentrado no estabelecimento com a camiseta sobre a cabeça e, simulando estar armado, anunciou o assalto.

A balconista, assustada, saiu correndo para os fundos da padaria, momento em que o autor subtraiu o dinheiro que estava no caixa.

A equipe de policiais militares de posse das informações da vítima e das imagens da câmera de segurança que mostravam as imagens do autor, iniciou o rastreamento, onde na Avenida Ana Jacinta, localizou o indivíduo, já conhecido no meio policial pela prática de vários crimes de furtos e roubos, trajando na ocasião, as mesmas roupas que apareciam nas imagens visualizadas.

Diante ao exposto, o autor foi preso em flagrante delito pelo crime de roubo e conduzido para a delegacia de plantão onde foi ratificado o flagrante.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução