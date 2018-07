PM localiza cocaína com motociclista no Santana

Nessa quarta-feira (4), a PM durante patrulhamento preventivo no bairro Santana, deparou com uma motocicleta Yamaha, em que o motociclista estava em atitude suspeita, ocasião em que ao visualizar as motocicletas policiais militares realizou uma arrancada brusca com o intuito de evadir, porém foi interceptada.

O condutor deixou a motocicleta cair ao solo e ainda acelerou jogando o veículo em cima dos policiais militares e saiu correndo a pé, sendo perseguido e alcançado. Com o autor de 19 anos foi encontrada uma cédula de R$ 20,00, um aparelho celular e uma pedra de cocaína.

O autor disse ainda que havia mais drogas em sua residência. Os policiais militares deslocaram então até residência do rapaz sendo recebidos por sua tia que franqueou a entrada da PM na residência, indicando o quarto do autor.

Durante buscas no quarto do autor foi encontrada em um tubo metálico com uma porção de maconha, no guarda-roupas estava mais uma pedra de cocaína e na janela R$350,00 em dinheiro.

Diante do exposto o autor recebeu voz de prisão em flagrante delito, sendo conduzido juntamente com as drogas e materiais localizados para a delegacia de plantão, onde foi ratificado o flagrante.

Fonte e foto: Polícia Militar.