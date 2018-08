PM fecha desmanche e prende suspeito no Parque Rinaldi

A Polícia Militar desbancou um ponto de desmanche de veículos e prendeu um homem por receptação nesta quinta-feira (23), no bairro Parque Rinaldi, em Varginha.

Segundo a PM, após denúncias, os militares compareceram até o local e encontrou várias peças de um veículo Fiat Pálio, furtado no dia 11 de fevereiro de 2018, em Boa Esperança, e ainda partes do documento CRLV pertencentes ao automóvel. Todo o material, bem como a esmerilhadeira utilizada para cortar o Fiat Pálio, foram apreendidos.

Ao questionar o responsável pelo local, um homem de 24 anos, esse alegou que havia comprado o carro de um desconhecido, há cerca de duas semanas. Em seguida ele foi preso e conduzido à Delegacia local.

A Polícia Militar orienta a população a não comprar quaisquer produtos de origem duvidosa, com o preço muito abaixo do mercado. Tal fato incentiva a prática de furtos e roubos, e configura como crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. Não fique calado. Sob qualquer suspeita de oferta de produtos dessa origem, denuncie à Polícia Militar, através do 190, ou ainda pelo aplicativo Whatsapp, contatando-nos no número (35) 9 9826-7978. O sigilo é absoluto.

Fonte: PM.