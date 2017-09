PM encontra 32 pés de maconha no Bairro Bela Vista

A PM recebeu denúncias de tráfico de drogas em Varginha e localizou uma plantação de 32 pés de maconha. Um jovem de 18 anos foi preso e toda a maconha foi apreendida.

Na sexta-feira, 15, a PM após receber denúncia anônima, compareceu à Rua Honório Benedito Ottoni, bairro Bela Vista, onde fez contato com um indivíduo de 18 anos que franqueou a entrada da equipe policial militar em sua residência, e após buscas no local constatou a existência de uma plantação com 32 pés de maconha plantados em um canteiro.

O autor relatou que cultivava maconha por ser dependente da droga e que adquiriu as sementes de maconha pela Internet.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor que foi apresentado na delegacia de plantão juntamente com os materiais arrecadados, sendo ratificado o flagrante.

*Com informações da Ascom do 24º BPM

Fonte: Blog do Madeira