PM de Varginha realiza homenagem em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Nesta sexta-feira (08), comemora-se o Dia Internacional da Mulher, e para celebrar a data, o 24º Batalhão realizou uma homenagem às mulheres no centro comercial de Varginha.

A mulher, cheia de uma coragem, sensibilidade e empatia singulares, é capaz de trazer um olhar mais acolhedor e humanizado no trato com as pessoas. Seu sorriso e sua graça atraem a curiosidade das pessoas que se encantam com esse misto de força e delicadeza.

Nesta manhã, na cidade de Varginha, policiais militares da 55ª Companhia PM, em parceria com a Associação Comercial de Varginha – ACIV, entregaram dezenas de rosas às mulheres que passavam pelo centro, em parabenização pelo seu dia, bem como ressaltaram seus valores e sua importância para a sociedade.

Além das rosas, também foram foi distribuídos informativos sobre violência doméstica, a fim de conscientizar os cidadãos para a necessidade de combate à violência, trabalho de grande relevância que tem sido realizado em Varginha pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. A Patrulha busca a prevenção e redução dos crimes violentos com motivação passional, sem deixar de lado o apoio que as vítimas necessitam, seja psicológico, social ou jurídico.

Durante o evento era perceptível alegria estampada no rosto das mulheres que ali passavam e à agradeciam aos militares pelo gesto em sua homenagem.

O 24º Batalhão de Polícia Militar enaltece essas guerreiras e deseja à todas um Feliz Dia da Mulher!

PMMG – 243 anos: cultivando valores para melhor proteger você.

Fonte: Assessoria de Comunicação Organizacional – 24º BPM