PM de Varginha contra o tráfico de drogas

Com ajuda de denúncias, a PM prendeu jovem por tráfico, nessa quinta-feira (21), e apreendeu um adolescente. Foram localizadas drogas e objetos relacionados, nos quartos dos autores.

A Polícia Militar atendendo uma denúncia anônima deslocou na Rua Nossa Senhora Aparecida, no centro, onde segundo informações, um indivíduo estaria praticando o tráfico de drogas em companhia de um menor.

No endereço os suspeitos foram submetidos à busca pessoal, sendo localizado com um deles, 02 pedras de crack e R$90,00 em dinheiro.

Na casa do menor de 14 anos, seu avô, proprietário do local, franqueou a entrada da equipe de policiais militares, e no quarto do adolescente, foram encontradas 10 pedras de crack, escondidas debaixo do colchão.

Na residência do jovem de 19 anos, sua mãe autorizou a entrada da equipe de policiais onde, também, no quarto, foram localizadas 68 pedras de crack, 01 balança de precisão, 13 pontos de LSD, uma lâmina utilizada para cortar as drogas, ainda com resquícios, e uma pequena quantidade de maconha “in natura”.

O autor foi preso e o adolescente apreendido. Ambos foram apresentados na delegacia de plantão onde o flagrante foi ratificado.

Fonte: Polícia Militar de Varginha