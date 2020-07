PM continua patrulhamento pelo Sul de Minas e realiza ações sociais, blitz de trânsito e operações

Pin Compartilhar 0 Compart.

Aglomerações foram contidas novamente no Parque Imperial II, em Varginha, neste domingo (28)

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos e informações: 24ºBPM

O 24º Batalhão da Polícia Militar intensificou as fiscalizações na região, contra aglomerações e para que a população utilize máscaras. Além disso, os militares realizaram ações sociais, blitz de trânsito e operações de apoio aos órgãos públicos.

Varginha

Alvo constante de aglomerações, o bairro Parque Imperial recebeu novamente a Polícia Militar neste domingo (28), que realizou patrulha e tomou providências contra os infratores. Devido a sua tipografia, o bairro passou a ser frequentado por muitas pessoas, para atividades diversas durante a pandemia, desde brincadeiras com pipas e rolimãs, até manobras perigosas com motocicletas, consumo de drogas e álcool.

Houve patrulha também na Estrada Águas Verdes, que segue sentido o Lagamar, onde também está ocorrendo intensa aglomeração de pessoas, segundo a PM.

Atendendo um anseio da própria comunidade, que por várias vezes se manifestou através de denúncias e solicitações, inclusive com o envio de fotos, a PMMG de Varginha, realizou planejamento antecipado. De acordo com o Tenente PM Luiz Paulo Fernandes de Barros, “ antes mesmo da conclamação do Governador do Estado, Romeu Zema para que a Polícia Militar apoiasse os órgãos municipais com maior afinco, especialmente na prevenção e orientação quanto ao uso das máscaras, começamos a desencadear operações e ações policiais em locais de aglomeração de pessoas”, disse.

“O objetivo da PM é inibir e coibir ações delituosas assim como a prevenção, visto que nesse momento de pandemia, em que os números estão subindo, a comunidade possa ser preservada, especialmente aquelas que fazem parte do grupo de risco e que não se aglomeram fazendo sua parte, ficando em casa. O momento é muito sério e a PMMG não se furta do dever de cumprir seu compromisso maior: servir e proteger, por isso as ações continuarão para garantir o bem estar daqueles que confiam no serviço policial militar”, completou o tenente.

“A comunidade pode e deve continuar denunciando pelos canais conhecidos, pois já se percebe a migração dessa aglomeração, mas com o apoio das pessoas, vamos vencer essa batalha”, encerrou o tenente Barros.

Ilicínea

Neste domingo (28), a PM realizou apoio à Rede Estadual de Ensino, em ação cívico-social em meio à pandemia do Coronavírus, entregando livros e outros materiais didáticos à alunos do ensino fundamental, matriculados na Escola Estadual Professora Maria Nicésia Vilela.

Foram repassados 140 kits aos alunos previamente relacionados, que estão impossibilitados de frequentarem as aulas presenciais, sendo entregues aos responsáveis por 21 estudantes.

Três Pontas

Equipes da Polícia Militar realizaram também neste domingo (28), blitzen de trânsito educativa, a fim de conscientizar a população sobre a importância do uso da máscara como proteção e outras atitudes de prevenção nesse momento de pandemia.

Santana da Vargem

A Polícia Militar está desencadeando operação de apoio às equipes da saúde da Prefeitura Municipal que estão abordando e orientando os moradores e visitantes nas entradas da cidade.

Estado

Desde o dia 03 de abril, equipes da PM visitaram clínicas e hospitais públicos e particulares em todo o Estado, recolhendo 281 equipamentos de ventilação mecânica pulmonar (respirador), que se encontravam defeituosos ou em desuso.

Na 2ª fase da Operação foram liberados 130 aparelhos, que estão sendo devolvidos para os respectivos hospitais, sem custo para os estabelecimentos ou prefeituras municipais e que serão utilizados para salvar vidas, especialmente das pessoas infectadas pelo coronavírus

24º BPM

Na área de abrangência do 24º BPM foram entregues no último dia 23 de junho, sete equipamentos, sendo quatro para o Hospital Bom Pastor, dois para a Santa Casa de Misericórdia São Francisco de Assis em Três Pontas e um para a Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança.

“Trata-se de um esforço importante nesse momento de pandemia que enfrentamos, onde cada ação pode representar uma chance de vencermos esse inimigo que é comum a todos nós”, enfatizou a PM.