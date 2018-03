PM apreendeu entorpecentes e motocicleta após perseguição

Na tarde desse domingo (11), a Polícia Militar de Varginha apreendeu entorpecentes e motocicleta, após intensa perseguição à adolescente infrator.

Por volta das 15 horas a PM realizava Operação de trânsito no bairro Minas Gerais, quando visualizou uma motocicleta Honda Bros, conduzida por um adolescente, que ao perceber que seria abordado acelerou e fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, ele acabou perdendo o controle direcional e foi detido. Na abordagem o menor, conhecido como “sacolinha”, de 15 anos, foi localizado com R$ 81, 00 e confessou que escondia drogas em sua residência, no bairro Damasco.