PM apreende um menor e motocicleta roubada, em Varginha

Nesta segunda-feira (13), a PM de Varginha, após denúncias, apreendeu uma motocicleta na fazenda Jacutinga, situada após o lixão do bairro Corcetti, na zona rural da cidade.

Segundo informações, três suspeitos estariam de posse da motocicleta no local. Os militares se deslocaram e depararam com o veículo sem placa, e ao verificarem a situação da motocicleta, constataram que a mesma havia sido furtada no dia 8 de agosto.

A PM fez rastreamento e apreendeu em flagrante um dos suspeitos, um menor de 13 anos, em sua residência. Ele alegou ter adquirido o veículo de um morador do bairro Corcetti pelo valor de R$300,00, valor esse que foi dividido para outros dois menores, também de 13 e 12 anos, que não foram localizados.

O adolescente foi encaminhado para a delegacia de plantão, permanecendo a disposição da jstiça. O veículo foi removido para o pátio credenciado.

Fonte: PM de Varginha / Redação CSul – Iago Almeida