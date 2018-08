PM apreende objetos furtados no Parque Bela Vista e prende suspeito no São Geraldo

Nesta quarta-feira (22), a Polícia Militar de Varginha recuperou objetos furtados e prendeu um homem autor de diversos crimes na cidade.

No final da madrugada, a PM compareceu à uma loja de ferragens situada na Avenida Oswaldo Gontijo, no bairro Parque Bela Vista, devido a ocorrência de um furto. Através das imagens de câmeras de monitoramento, a equipe policial conseguiu identificar o suspeito, conhecido como Waguinho, de 28 anos, já conhecido no meio policial por diversos delitos.

Pouco tempo depois o mesmo suspeito invadiu outro estabelecimento, uma loja de equipamentos de som, situada na Rua João Batista Ribeiro, no mesmo bairro, onde também cometeu furto.

De posse das informações, a PM iniciou o rastreamento e conseguiu localizar o infrator em um vestiário de uma quadra no bairro São Geraldo. Ele confessou a autoria dos crimes e levou os policiais aos locais onde havia escondido o material furtado. Foram recuperados dois notebooks e um projetor de led portátil, furtados das lojas.

O autor, que já possui 10 passagens pela polícia, foi preso e encaminhado à Delegacia local, com todo o material apreendido.

Fonte e fotos: PM e Grupos Varginha 24 Horas