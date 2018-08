PM apreende arma de fogo em Elói Mendes, depois de patrulhamento em Varginha

Neste domingo (19), a PM de Varginha, durante patrulhamento pelo Bairro Vila Floresta, deparou com um homem de 35 anos, conhecido como ‘Chorão’, suspeito de efetuar disparos de arma de fogo em via pública no dia anterior.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito correu e tentou pular o muro de uma residência na rua Edite Pereira, para evitar a abordagem, mas sem sucesso.

Chorão foi questionado pela PM e confessou ter efetuado os disparos, alegando estar sendo perseguido por terceiros. Ele disse aos militares que teria escondido a arma de fogo na casa da mãe, em Elói Mendes.

A PM então se deslocou até o endereço, onde encontrou um revólver calibre .32, municiado com um cartucho. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e permaneceu a disposição da justiça.

Fonte: Grupos de Whatsapp Varginha 24 Horas