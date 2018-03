PM apreende adolescente com maconha, espingarda e comunicadores no Jardim Áurea

No final da noite dessa quinta-feira (08), em Varginha, a PM patrulhava pela Rua do Barreiro, no bairro Jardim Áurea, onde deparou com um adolescente de 13 anos, que ao perceber a presença da viatura ficou apreensivo e foi então abordado. Com ele, após busca pessoal, foram localizadas sete porções de maconha.

Ao ser questionado, o menor alegou que em um terreno baldio nas proximidades havia mais entorpecentes e a equipe policial militar foi até o local para verificar. Foram localizadas 45 buchas de maconha, uma espingarda polveira e dois rádios comunicadores.