Plataforma matemática concede acesso gratuito para professores e alunos da Rede Municipal em Varginha

Na plataforma são oferecidos quizzes e games matemáticos com contexto e ambiente de aprendizagem colaborativa e que permitem análise diagnóstica por parte dos professores, em tempo real.

A Secretaria Municipal de Educação de Varginha iniciou parceria com a Mangahigh, uma plataforma educacional conhecida mundialmente, onde são oferecidos quizzes e games matemáticos com contexto e ambiente de aprendizagem colaborativa e que permitem análise diagnóstica por parte dos professores, em tempo real. Os conteúdos são alinhados com a Base Nacional Comum Curricular e o professor pode interagir com os alunos dentro da própria plataforma.

A aprendizagem baseada em games combina jogos de computador e assuntos acadêmicos para fornecer um suplemento atraente e excitante à pedagogia tradicional. Vários estudos científicos têm demonstrado que os estudantes têm melhor desempenho com a ajuda da Aprendizagem Baseada em Jogos.

Estudantes do Ensino Fundamental e professores de Matemática da rede municipal receberão acesso e cadastro gratuito no site, onde serão disponibilizadas atividades propostas pelo Mangahigh de forma orientada, tanto no ambiente escolar como nos momentos autônomos do ensino remoto, possibilitando o aprendizado da Matemática em uma perfeita correlação entre o lúdico e a aprendizagem.

Fonte: SEDUC Varginha/Foto: Divulgação