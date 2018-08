Plano Diretor será discutido na região do bairro Novo Tempo

As edições de 2018 do Projeto Câmara nos Bairros estão discutindo com a população, o Plano Diretor de Varginha. O terceiro encontro será nesta terça-feira (7), às 19h, no CEMEI do bairro Novo Tempo.

Objetivo é ouvir as necessidades da população e transformá-las em alterações no Plano Diretor que está tramitando na Câmara.

“Nós tivemos no Caic do Imaculada e na PEC do Jardim Estrela uma participação muito ativa dos moradores que atenderam nosso chamado e levaram suas sugestões. E amanhã nós esperamos os moradores do bairro Novo Tempo. Nós queremos formatar o Plano Diretor de modo mais participativo. É uma hora importante para quem tem sugestões ir e opinar sobre o assunto”, explicou o presidente da Câmara, Leonardo Ciacci.

Além de moradores do Novo Tempo, o evento é direcionado para moradores dos bairros daquela região, como Cruzeiro do Sul, Carvalhos, Alto da Figueira I, II e III, Sagrado Coração, Jardim das Oliveiras, Jardim Panorama, Vargem, Santa Maria, Cidade Nova e adjacências. Qualquer pessoa interessada pode participar e dar suas sugestões.

Além dos vereadores, uma equipe da Secretaria de Planejamento também estará presente e vai apresentar o Plano Diretor e explicar como esse importante projeto foi construído.