Plano Diretor será avaliado por vereadores e população

Vereadores, representantes de classe, profissionais liberais, estudantes e comunidade em geral assistiram à apresentação do Plano Diretor de Varginha, realizada na noite da segunda-feira (7), na Câmara Municipal.

A explicação do Plano Diretor ficou a cargo do Secretário Municipal de Planejamento, José Manoel Magalhães e de mais outros três profissionais da equipe da secretaria, que explicaram como ele foi confeccionado e os principais pontos que constam no projeto, que é o Projeto de Lei Complementar nº 5/2018, onde é revisto o Plano Diretor de Varginha e revogada a Lei 4.530/2006.

Antes de fazer a apresentação, o secretário José Manoel elogiou a iniciativa da Câmara em dar ampla divulgação ao que está sendo proposto.

“No Executivo passamos um bom tempo discutindo e levantando as propostas para a conclusão do Plano Diretor. Agora é uma segunda fase, onde a Câmara fica responsável por aprova-lo e percebemos que o Legislativo já está fazendo a sua parte, convidando a população para participar e opinar. Essa iniciativa da Câmara de dar transparência às ações deve ser elogiada por todos”, disse o secretário.

Após a apresentação, os vereadores fizeram questionamentos e comentários sobre o que foi visto.

“Essa foi só a primeira iniciativa da Câmara em relação ao Plano Diretor, vamos discutir o projeto dentro das comissões, realizar audiências públicas com a população e demais ações para concluirmos este importante projeto da forma mais participativa possível. Ficamos satisfeitos com a explicação dada pela equipe da Secretaria de Planejamento, que já nos dá uma ampla visão sobre o que está sendo abordado neste projeto”, disse o presidente da Câmara de Varginha, Leonardo Ciacci.

Agora, de posse do documento, a Câmara de Varginha agendará audiências públicas para debater com os moradores e colher sugestões para possíveis alterações.

“Esse foi um momento de apresentação. O debate, com instituições e população será nessas audiências que estamos agendando. A previsão é que a Câmara vá até umas três, quatro regiões da cidade e coloque em discussão o Plano Diretor. Este é um dos projetos mais importantes desta Legislatura e queremos construí-lo da forma mais participativa possível”, concluiu Leonardo.

A expectativa é que o projeto seja colocado em votação até o final deste ano.