Plano de Desenvolvimento Socio Territorial encerra atividades

No último sábado (28), foram encerradas as atividades do Plano de Desenvolvimento Socio Territorial – PDST, dos residenciais Novo Tempo, Cruzeiro do Sul e Carvalhos, em Varginha.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Dudu Ottoni, representou o Legislativo Municipal na cerimônia, no Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI do Novo Tempo.

As mulheres que participaram dos cursos promovidos durante a execução do projeto, custeado pela Caixa Econômica Federal e executado em parceria com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, SEHAD receberam seus certificados.

“Ficamos muito satisfeitos em ver um investimento tão importante como esse feito em nossa cidade. Um investimento em pessoas, para que saiam melhores e mais capacitadas do que eram antes de participar dessas oficinas. Reconhecemos o importante papel da mulher na sociedade e sabemos que elas são a base de toda família, por isso é tão fundamental que sejam valorizadas”, disse Dudu Ottoni.

Entre os cursos oferecidos durante o projeto estão o de panificação, salgados e doces, confecção de sabão caseiro, fotografia, manicure e pedicure, corte e costura, entre outros. As aulas começaram em fevereiro do ano passado e encerraram em junho deste ano.

Além das formandas, também estiveram presentes familiares e amigos e a secretária de Habitação e Desenvolvimento Social, Patrícia Rodrigues.

Fotos: Câmara de Varginha