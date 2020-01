Piscinas do VTC serão reabastecidas para competição MAREXAER

Pin Compartilhar 0 Compart.

Competição envolve Escolas de Formação de sargentos da marinha, do exército e da aeronáutica

A Prefeitura de Varginha anunciou nesta terça-feira (14), que as piscinas do Varginha Tênis Clube – VTC, serão reabastecidas, após a Câmara aprovar uma lei municipal, autorizando o pagamento de água à Copasa, pela Prefeitura.

De acordo com a Prefeitura, o reabastecimento acontecerá devido à competição MAREXAER, que o clube irá receber entre 12 e 18 de setembro, organizada pela ESA – Escola de Sargentos das Armas. A disputa envolve Escolas de Formação de Sargentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e conta com 9 modalidades de esporte, dentre elas a natação.

Em Varginha, o único clube que atende as exigências da competição é o VTC, cujas piscinas olímpica e semiolímpica estão praticamente vazias. O reabastecimento acontecerá apenas uma vez, segundo a Prefeitura, e será realizado até maio, quando os atletas de natação da ESA iniciarão os treinamentos no local.

“A MAREXAER fomentará o turismo, o esporte e o lazer, resultando em renda para o município”, informou a Prefeitura.

A Lei

A lei número 6.684 foi publicada no Jornal Oficial da Prefeitura do dia 19 de dezembro. Pela lei, a prefeitura está autorizada a pagar até 25 mil reais em água tratada para encher as duas piscinas.

Essa lei autoriza pagamento apenas uma vez, até maio de 2020. O dinheiro virá de dotação orçamentária própria da prefeitura ou por suplementação.

VTC

O VTC é um complexo de esportes e lazer, com quadras, piscinas, restaurante e salão de festas, bem no Centro de Varginha. O clube esteve interditado pelo Corpo de Bombeiros durante quatro meses, em 2018, por falta de itens de segurança, mas fez as correções exigidas e foi reaberto. Agora o complexo passa por reformas.

